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W飯店案追毒源 檢警約談、拘提19人 掌握3大藥頭

2017-01-23  17:00

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，另約談、拘提酒店經紀人洪聖晏、江哲瑋等19人，協助釐清案情；此外，北檢表示，此案近日因獲重大進展，檢警追查毒品來源，掌握施姓、薛姓、張姓3大藥頭，今搜索3地點，並搜獲現金43萬元及安非他命900多公克。

據悉，北檢今約談的相關人可概分為3大部分；其一，是當天在W Hotel開趴的人，包含朱家龍等人，其二，是根據此案追查毒品來源所掌握的三大藥頭，其三，則是由毒品來源衍生出的施用、持有、轉讓毒品的人，共計約談、拘提19人。

今天上午10點，北檢以被告身份傳喚朱家龍，另約談10多人到案說明，其中朱家龍、洪聖晏訊後被檢方依涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請觀察勒戒，至於江哲瑋則涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。

檢警調查，朱家龍先前應訊時，供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，但他疑全程參與開趴，並吸食毒品，為釐清相關疑點，北檢今約談相關人到案說明。

朱家龍尿液驗出安非他命反應

朱家龍先前在警詢時供稱，他在去年12月5日離開飯店，警方於同月8日晚間約談朱家龍，並採尿檢驗，本月尿液報告出爐，驗出毒品安非他命反應。

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  • 江哲瑋涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。（資料照，記者錢利忠攝）

    江哲瑋涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。（資料照，記者錢利忠攝）

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相關關鍵字： 土豪哥 大藥頭 小模猝死案 毒品
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