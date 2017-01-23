境外網站竟可買到大麻種子 警方呼籲勿以身試法

2017-01-23 18:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來台灣檢警查獲多起國人栽種、製造大麻毒品案，經溯源追查，發現犯嫌均為上網向國外知名網站SEED-CITY訂購大麻種子，再於自宅或租屋處栽種並製成大麻，光刑事局這大半年來，就查獲18起大麻栽種案，搜出近500株大麻及逾千顆種子。

警方說，雖然該網站在境外無法取締，但只要有人曾和該網站買大麻種子，警方就會抓，會從台灣這頭來禁絕大麻毒品，呼籲民眾勿以身試法。

警方指出，大麻毒品在台灣屬第二級毒品；意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，可處五年以上有期徒刑；另意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，可處二年以下有期徒刑；即使單純施用大麻，亦可處有三年以下有期徒刑。

警方呼籲國人切莫為貪圖牟利或好奇心驅使，向國外網站購買大麻種子自行栽種，警方下一步將透過國際合作通報，協助查處該販售大麻種子的網站，全面切斷供應，防制毒品危害國民身心健康。

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