北市新生北路驚傳槍擊案 民眾：聽到5聲砰砰砰

警方獲報後立即前往現場勘查。（記者王冠仁攝）

2017-01-23 17:15

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午4點半左右，台北市新生北路三段68巷附近驚傳槍響。一名現場民眾說，當時該處似乎有人聚集、喧囂，還搞不清楚什麼狀況時，隨後就聽到連續5聲「砰砰砰」，民眾嚇得趕緊報案。

警方獲報後立即前往現場勘查，發現現場一輛汽車車門上疑有彈著痕跡，正在釐清事件發生經過以及是否有人受傷。