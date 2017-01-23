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W飯店案 土豪哥涉毒裁定勒戒 戒治所過年 北市新生北路驚傳槍擊案 民眾：聽到5聲砰砰砰 新年萬歲有禮 盒家安心過年
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供毒給土豪哥開趴 江姓藥頭恐涉「轉讓禁藥致死罪」

2017-01-23  16:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕檢警偵辦W飯店郭姓小模猝死案，今除對「土豪哥」朱家龍等人聲請觀察勒戒外，另依違反藥事法等罪嫌聲押疑似供應毒品的藥頭江哲瑋。據了解，若郭姓小模被認定是吸食江男提供的毒品而死，江恐涉犯「轉讓禁藥致死」罪，可處7年以上有期徒刑，或併科1億元以下罰金。

根據藥事法第83條規定，轉讓、供應禁藥而致人於死者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；致重傷者，處3年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣7500萬元以下罰金。

法界人士指出，轉讓禁藥致死的案例不算罕見，例如新北市1名何姓女子，去年1月自行施打海洛因致死，提供毒品的徐姓男友就被士林地院依轉讓禁藥致死及施用一級毒品等罪重判8年7月。

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  • 江哲瑋涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。（資料照，記者錢利忠攝）

    江哲瑋涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。（資料照，記者錢利忠攝）

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