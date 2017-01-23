供毒給土豪哥開趴 江姓藥頭恐涉「轉讓禁藥致死罪」
2017-01-23 16:36
〔記者黃欣柏／台北報導〕檢警偵辦W飯店郭姓小模猝死案，今除對「土豪哥」朱家龍等人聲請觀察勒戒外，另依違反藥事法等罪嫌聲押疑似供應毒品的藥頭江哲瑋。據了解，若郭姓小模被認定是吸食江男提供的毒品而死，江恐涉犯「轉讓禁藥致死」罪，可處7年以上有期徒刑，或併科1億元以下罰金。
根據藥事法第83條規定，轉讓、供應禁藥而致人於死者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；致重傷者，處3年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣7500萬元以下罰金。
法界人士指出，轉讓禁藥致死的案例不算罕見，例如新北市1名何姓女子，去年1月自行施打海洛因致死，提供毒品的徐姓男友就被士林地院依轉讓禁藥致死及施用一級毒品等罪重判8年7月。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 台泥辜成允疑踩空樓梯摔死 其子無法接受死因
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 誘簽賭債百萬 高警破獲學生地下錢莊、簽賭案
- 環北路2段、沿河街口開通 至少半百警力「被罰站」
- 涉竊5萬公斤鎳錠 高雄港物流離職工在逃
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 施易男送別小明明 盼來生再聚
- 除夕下午至初一 東縣醫院停門診
- 楊貴媚公然調戲 尬吳朋奉飆演技
- 當社會無法承受 改革就是義務
- 擅自砍公有樹 按棵數裁罰
- 張柏芝生病 經紀人把藥放地上挨轟
- 顏純左辭職參選南市長 賴清德首次說出心內話
- 軍公教「福利」怎麼來的？ 她點出關鍵被網友讚爆
- 民調：逾六成支持蔡總統年金改革決心
- 《鬼怪》奪收視王 孔侑害羞對見面會沒興趣
- 最便宜發電 太陽能10年內取代煤
- 上班一族徵文─360行工作照
- 社論》一顆蘋果如何救美、中、台？
- 賈梅交出政權 離開甘比亞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Thousands rally against pension reform plans
- 走春賞櫻嘗海味 新北6個過年必訪熱點
- 李富城嘆退休俸被砍 網友嗆：你領的還不夠？
- AIT金雞報喜 美式家常菜賀歲
- 郭董︰保護主義興起 無可避免
- 經典賽》江少慶是唯一旅美球員 郭總盼還會有其他人
- 許瑋甯曾陷低潮沒戲拍 感謝林心如拉她一把
- 藝文走春 今年活動超多元
- 新加坡公開賽 詹世昌並列49
- 大S首PO兒子萌照 長相神似吳彥祖
- 美眾議員提案 要求美國退出聯合國
- （影音）寶貝兒子太搞笑 變裝「開喜婆婆」笑翻六月
- 網賣紫南宮錢母 廟方蒐證 報警抓人
- 雲林農會選舉爭議多 蘇治芬叫陣李進勇
- 台北燈節光雕秀 模擬影片曝光
- 把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事
- 父親身影巨大 辜成允：「從小討厭自己姓氏」
- 電扶梯「站好站滿」引議！北捷無視紛爭冷處理...
- 就職人氣不如歐巴馬 川普斥媒體說謊
- （影音）少時《Gee》直笛版爆紅 笑翻2萬網友
- 力抗美國 強國版「空軍一號」傳今年登場
- 帶領台泥高飛 辜成允：我已無愧我的姓氏
- 〈熱門族群〉泰豐一把火 照亮整個族群
- NBA》沒有盧比歐 湯斯32分率灰狼擊退金塊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：供毒給土豪哥開趴 江姓藥頭恐涉「轉讓禁藥致死罪」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分