國道3號驚傳火燒山 龍井路段冒起黑煙
2017-01-23 16:23
國道3號龍井路段今日下午3時許，疑似發生火燒山。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）
〔即時新聞／綜合報導〕國道3號龍井路段於今日下午3時許，道路旁的山區冒起黑煙，疑似有火燒山的現象，消防人員已到場處理。
有網友在「爆料公社」臉書社團PO出照片，指出現場濃煙密布，消防車的聲音此起彼落，目前正進行灌救。
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