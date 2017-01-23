| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

搶江蕙後銀髮全染黑 犯嫌四處噴血破功

2017-01-23  19:15

［記者黃捷／台北報導］歌壇天后江蕙胞弟去年12月遭歹徒陳金標強盜未遂，江蕙捨身救弟也因此受傷。陳嫌犯案前疑刻意將白髮染黑，躲避檢警追緝，落網至今仍否認犯行，堅稱檢警：「認錯了！」，但因陳嫌與江蕙等人扭打時也受傷，倉皇逃逸時，遺留在計程車上的血跡成為鐵證，檢方才聲押獲准，今並依加重強盜未遂、侵入住居及傷害罪起訴。

陳嫌去年12月18日傍晚帶著整袋工具，搭計程車前往新北市淡水楓丹白露社區，囑運將跳錶等他後，坐電梯直上江弟6樓住處作案，他一手持西瓜刀、一手持螺絲起子，與江蕙、印傭「阿妹」扭打，過程中不慎割傷自己手掌。

陳嫌逃逸時，整袋工具來不及拿，螺絲起子也掉在現場，只帶走西瓜刀，下樓搭上原本的計程車，先跟謝姓運將表示要去捷運紅樹林站，後又改口至捷運淡水站下車。

檢警在案發現場、電梯內採集到陳嫌血跡，並調閱監視器通知運將到案，果然也在計程車後座座椅及兩側把手找到血跡，統統採集送驗，並循線追蹤至北市萬華區，在康定路一處民宅，逮獲正在與友人打麻將的陳嫌。

由於陳嫌犯案時戴著口罩，江蕙及印傭僅能指認「是黑髮」，與陳嫌刑案紀錄檔案的「銀髮」照片不同，但因所有血跡鑑定結果，DNA-STR型別皆與陳嫌相同，士林地院見他自始至終都裝傻不認罪，認定有逃亡可能，裁定羈押。

廣告
  • 攻擊江蕙及其胞弟、外傭的58歲男子陳金標。（資料照，記者游承霖攝）

    攻擊江蕙及其胞弟、外傭的58歲男子陳金標。（資料照，記者游承霖攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 江蕙 江蕙胞弟
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：搶江蕙後銀髮全染黑 犯嫌四處噴血破功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.