搶江蕙後銀髮全染黑 犯嫌四處噴血破功

2017-01-23 19:15

［記者黃捷／台北報導］歌壇天后江蕙胞弟去年12月遭歹徒陳金標強盜未遂，江蕙捨身救弟也因此受傷。陳嫌犯案前疑刻意將白髮染黑，躲避檢警追緝，落網至今仍否認犯行，堅稱檢警：「認錯了！」，但因陳嫌與江蕙等人扭打時也受傷，倉皇逃逸時，遺留在計程車上的血跡成為鐵證，檢方才聲押獲准，今並依加重強盜未遂、侵入住居及傷害罪起訴。

陳嫌去年12月18日傍晚帶著整袋工具，搭計程車前往新北市淡水楓丹白露社區，囑運將跳錶等他後，坐電梯直上江弟6樓住處作案，他一手持西瓜刀、一手持螺絲起子，與江蕙、印傭「阿妹」扭打，過程中不慎割傷自己手掌。

陳嫌逃逸時，整袋工具來不及拿，螺絲起子也掉在現場，只帶走西瓜刀，下樓搭上原本的計程車，先跟謝姓運將表示要去捷運紅樹林站，後又改口至捷運淡水站下車。

檢警在案發現場、電梯內採集到陳嫌血跡，並調閱監視器通知運將到案，果然也在計程車後座座椅及兩側把手找到血跡，統統採集送驗，並循線追蹤至北市萬華區，在康定路一處民宅，逮獲正在與友人打麻將的陳嫌。

由於陳嫌犯案時戴著口罩，江蕙及印傭僅能指認「是黑髮」，與陳嫌刑案紀錄檔案的「銀髮」照片不同，但因所有血跡鑑定結果，DNA-STR型別皆與陳嫌相同，士林地院見他自始至終都裝傻不認罪，認定有逃亡可能，裁定羈押。