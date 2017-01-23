澳洲碩士畢業在家種大麻被逮 稱成株可賣30萬

警方逮自己栽種大麻的27歲謝祐典，他自稱有澳洲大學碩士學歷。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-23 16:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕近半年來，台灣檢警查獲多起國人栽種、製造大麻毒品案，經溯源追查，發現均為犯嫌上網向國外知名網站SEED-CITY訂購大麻種子，再於自宅或租屋處栽種並製成大麻，刑事局擴大追查，逮獲27歲謝祐典等3嫌，詢後依製毒重罪送辦。

謝男自稱澳洲國立大學經濟學系碩士畢業，他在網路以每顆200元代價買來大麻種子，如果種成株，每株成品價值可達30萬元，警方到他家中搜索，搜出大麻植株47株、種子81顆、栽種設備等證物，謝男辯稱買來大麻種子，是要提煉「漢普敦油」，可治癌、生髮及長肌肉，可是警方翻遍所有文獻，「都沒聽過這種油」。

刑事局偵三大隊長期監控蒐證，掌握彰化謝男及台中王姓及張姓男子涉嫌種植大麻，前往搜索共計起獲大麻植株93株、大麻種子300顆、大麻花成品0.48公克及栽種、照明、烘乾設備等證物。

警方發現犯嫌均在室內建立溫室，再利用土耕法、水耕法種植，惟大麻尚不及採收即遭專案小組查緝，當場人贓俱獲。

（三）大麻毒品在我國屬第二級毒品；意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，可處五年以上有期徒刑；另意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，可處二年以下有期徒刑；即使單純施用大麻，亦可處有三年以下有期徒刑。警方呼籲國人切莫為貪圖牟利或好奇心驅使，向國外網站購買大麻種子自行栽種，警方將透過國際合作通報協助查處該販售大麻種子之網站，全面切斷供應，以防制毒品危害，維護國民身心健康。

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