W飯店毒趴命案 北檢下午5點開記者會說明

2017-01-23 16:50

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今天發動大規模約談，包括首度被檢方約談的「土豪哥」朱家龍在內，另約談酒店經紀人洪聖晏、小開江哲瑋等多人，台北地檢署今天下午5點將召開記者會說明案情進度。

今天中午，朱家龍、洪聖晏等人，訊後已被檢方依違反毒品危害防制條例，向台北地院聲請觀察勒戒，北院現正審理中。

至於先前才被檢方依過失致死罪交保的江哲瑋，則因涉嫌提供毒品開趴，下午2點已被檢方聲押禁見。