| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

W飯店毒趴命案 北檢下午5點開記者會說明

2017-01-23  16:50

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今天發動大規模約談，包括首度被檢方約談的「土豪哥」朱家龍在內，另約談酒店經紀人洪聖晏、小開江哲瑋等多人，台北地檢署今天下午5點將召開記者會說明案情進度。

今天中午，朱家龍、洪聖晏等人，訊後已被檢方依違反毒品危害防制條例，向台北地院聲請觀察勒戒，北院現正審理中。

至於先前才被檢方依過失致死罪交保的江哲瑋，則因涉嫌提供毒品開趴，下午2點已被檢方聲押禁見。

廣告
  • 朱家龍（左）今天首度遭北檢傳喚，訊後被聲請觀察勒戒。（記者錢利忠攝）

    朱家龍（左）今天首度遭北檢傳喚，訊後被聲請觀察勒戒。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W飯店 W飯店毒趴 命案 毒趴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：W飯店毒趴命案 北檢下午5點開記者會說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.