知名美式餐廳董事長 涉嫌深夜衝股東家潑汽油
2017-01-23 16:15
〔記者鄭景議／台北報導〕本月7日凌晨0時許，知名美式連鎖餐廳CAMPUS CAFE董事長陳俊嘉（38歲）涉嫌拿著保特瓶裝的汽油，衝到張姓股東家門口叫囂，並在張姓股東出來時，將汽油往他身上潑，並拿出打火機要點燃，但因潑汽油時有些許也潑到自己，正在遲疑要不要點火時，張姓股東衝上前奪下打火機，並請社區的白姓管理員報警，警方趕到後，才阻止憾事發生。
張姓股東受電訪時表示，他與陳俊嘉因為投資上的事情有一些意見不同的地方，因此時常有爭吵，陳俊嘉的個性比較衝，不只跟他吵架，討論事情時對其他股東的語氣也常常不好；當時他待在家裡，突然聽見外面有人稱要送貨，出來開門後就見到陳俊嘉，講了幾句就爭吵起來，陳俊嘉就直接對他潑灑汽油，並作勢點火，他只好敢上前阻止；張姓股東說，家中除了小孩外，妻子還有7個月的身孕，都受到驚嚇，因此已對陳俊嘉提告。
據了解，陳俊嘉在警方到現場後依然語氣激動，不時狂飆「X你娘」等髒話，還烙話表示「要你出來見面不出來，叫我到你家來找，以為我不敢來，我現在是不是來了」，甚至不斷作勢要衝上前與張姓股東理論，所幸到場的警方把他攔下來，才沒有進一步的衝突發生。
警方表示，兩人因認知不同，之前在通訊軟體上便有爭執，當時陳俊嘉便表示認識很多人，使張姓股東感覺遭到恐嚇；不料陳俊嘉喝了酒後一時氣憤，竟半夜找上門來，並做出脫序的行為，。雖未造成人員及財物的損失，但仍涉及刑法之公共危險、殺人未遂及恐嚇等罪嫌，全案警詢後依法將陳嫌移送士林地檢署偵辦。
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