單親辣媽為奶粉錢 挺G奶下海玩雙飛
2017-01-23 16:00
身材火辣的蕭女。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方日前執行網路巡邏時，發現有色情業者透過通訊軟體散佈性交易資訊，不但將價碼寫的清清楚楚，還附上身材火辣的女子騷首弄姿的照片，經行政組巡官林家隆循線追查，果然在轄內一間摩鐵當場查獲2名女子正跟1名男客進行俗稱「雙飛」的3P性交易，當場將3人帶回警局偵辦。
警訊時男、女3人坦言不諱，交易價碼為1次3000元，若付7000元就能同時與2名女子從事性行為，警方清查身份時發現其中一名30歲蕭姓女子是未婚單親媽媽，剛為人母的她向警方透露，因為經濟狀況不佳、自己沒有一技之長，為扶養孩子只好下海賣淫，警方雖同情蕭女困境但仍苦勸她，循正當管道賺錢才是正途，全案訊後依違反社維法裁罰，並持續追查上游媒介賣淫的相關涉案人。
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