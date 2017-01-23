環北路2段、沿河街口開通 至少半百警力「被罰站」

新竹縣警方因為環北路和沿河街口的設計問題，不到20天，已有至少60名警力在相關路口「被罰站」。（記者黃美珠攝）

2017-01-23 16:30

［記者黃美珠／竹北報導］年關逼近，很多金融機構、南北重要要道正需大量警力投入防搶、紓解採辦年貨或返鄉車潮之際，新竹縣警察局卻讓至少60名警力，在短短不到20天中，先後到竹北市環北路2段和沿河街、以及省道台1線和沿河街2個街口「被罰站」！

這是新竹縣警局因應本月10日新開通的環北路2段和沿河街交叉口動線設計不順，有致生危險之虞，配合縣府決定16日中午起，讓沿河街在省道台1線以東路段改成西向單行道的措施。

由於前述決定大大影響了用路人的動線習慣，造成很多用路人不是疏忽、就是不願配合而誤（硬）闖這個單行道路段。

警方希望民眾不要跟人命開玩笑，同時也不想跟鄉親的荷包過不去，才會從18日起，加強10日以後只在尖峰時段派員到場交整的方式，連續5天從凌晨6點到深夜10點，不論刮風下雨、或寒風刺骨，都派員在前述2個路口站崗導引車流。

新竹縣警察局警力本來就吃緊，配合這2個街口的「被罰站」勤務，首當其衝的就是管轄的竹北派出所。

竹北所包含所長、副所長在內共24名員警，扣除每日輪休，實際只有12人上班。

12名員警中，值日、備勤各需1名，另因應每小時2個巡邏網勤務需4名員警上線。

轄內5所金融機構中，農會、郵局沒有保全護衛，該所必須再各派1名在場全天執行金融機構守望。以致於需竹北分局警備隊、縣警局交通隊一起加入「被罰站」行列。

竹北分局長吳文貴說，有鑑於民眾已經逐漸熟悉新的通行方式，這個勤務從今天起已改成只在尖峰時段，派員在省道台1線和沿河街口站崗，本週五就會結束。

因為週六起以後因應春節年假，警力將改用在防竊及高速公路交流道、容易擁塞的路段，省道台1線和沿河街口則將視狀況編排勤務。

而為防止惡意逆向進入台1線和環北路段沿河街的駕駛人，警方已經在台1線鳳山溪橋上架裝有路口監視器，環北路段的也申請架設中，必要時不排除結合路口監視攝影執行取締危險駕駛者。

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