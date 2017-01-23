屏警直搗職業賭場 賭客驚逃摔斷腿

2017-01-23 16:11

〔記者李立法／屏東報導〕屏東警分局在長治鄉破獲職業賭場，查扣賭資47萬多元及俥傌炮棋盤等賭具，將李姓莊家、男女賭客共17人送辨，其中一名賭客趁亂逃跑，卻不慎掉落水溝摔斷腿，緊急送醫救治。

屏東警分局據報，長治鄉番仔寮地區一間工寮內近來入夜後常有許多不明人士進出，警方到場查探，發現是一處職業賭場，昨晚見時機成熟，動員警力直搗賭窟，工寮內賭客嚇得驚慌失措，有人摸黑竄逃結果摔斷腿送醫。

警方發現，該賭場由擔任莊家的李姓男子主持，以俥傌炮棋盤供賭客下注，一翻兩瞪眼，打算趁著春節前撈上一筆，有些賭客一晚就輸掉10幾萬元，借錢翻本，結果越陷越深，警方訊後依賭博罪嫌送辦。