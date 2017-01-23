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經典賽》台灣隊公布28人名單 旅外6人史上最少 江蕙救弟遭挾持 犯嫌被依加重強盜未遂等罪起訴 黨產案 國民黨帳戶獲解凍7.46億元 新年萬歲有禮 盒家安心過年
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黨產案 國民黨帳戶獲解凍7.46億元

國民黨黨工去年12月16日前往黨產會前靜坐抗議，訴求「還我薪水、我要過冬」，並痛批黨產會違法違憲。（資料照，記者劉信德攝）

2017-01-23  15:53

〔記者楊國文／台北報導〕針對行政院不當黨產處理委員會去年11月要求永豐銀凍結國民黨帳戶、9張台支共8億多元資產處分，國民黨不服向法院聲請「停止執行」案，台北行政法院審理認為，黨產會處分將使國民黨有發生難以回復損害並有急迫情形，扣除黨產會日前已先解凍的5200萬元，今裁定黨產會需解凍7.46億多元；此案可上訴。

北高行裁定指出，國民黨受解凍帳戶及票款，主要用途在支付員工薪水、勞健保費用、勞工退休金提撥等用途，永豐銀和台支款項遭凍結，已嚴重影響國政黨作與存續，符合情況緊急的權利保護要件，且將發生難以回復的損害。

此外，縱使屬於被認定為不當取得的財產，但法律採「事後備查模式」，尚不得依行政機關調查的公權力，在本案訟終結前即禁止處分相關款項。

今日北高行的裁定，是黨產會去年11月7月所做的第二次處分，之前，黨產會去年9月曾行文要求永豐銀凍結國民黨帳戶、9張台支共8億多元資產處分，國民黨曾聲請停止執行，獲勝訴確定。

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標題：黨產案 國民黨帳戶獲解凍7.46億元


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