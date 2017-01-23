挖走好土回填垃圾 捷運環狀線亂搞？檢調搜索

挖走好土填垃圾， 捷運環狀線亂搞？檢調搜索。（資料照，記者何玉華攝）

2017-01-23 15:56

〔記者王定傳／新北報導〕台北市政府捷運工程局東區工程處100年間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」採購案，由皇昌營造股份有限公司承攬，並將CF642子施工標的餘土清運，交由萬業公司負責，不料，林姓負責人為節省清運成本並染指工程的土石方利益，竟指示旗下司機將土石載往私人砂石場，再把磚瓦等事業廢棄物當土石方回填工地，新北地檢署今指揮調查處等單位發動搜索。

檢方接獲檢舉指稱，萬業公司林姓負責人等，為了節省清運成本，並染指土石方利益，依處理計畫應運往新竹土資場處理，卻載往無廢棄物處理許可文件、桃園一帶的私人砂石場內傾倒，不僅如此，還把磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等一般事業廢棄物，佯裝為土石方，載回捷運環狀線工地進行回填，涉犯刑法偽造文書及廢棄物清理法等相關規定。

新北地檢署今指揮新北市調查處及環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往皇昌營造捷運環狀線工務所、萬業公司及相關涉嫌人住居所共14處搜索，傳訊林男等17人到案。