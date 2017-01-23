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豐泰公司回填廢棄物案 檢察官複勘

怪手現場開挖。（記者廖淑玲翻攝）

2017-01-23  15:22

［記者廖淑玲／雲林報導］知名運動鞋NIKE代工廠、上市公司豐泰企業涉嫌在雲林縣虎尾溪旁河川地非法掩埋大量事業廢棄物案，檢方要求清運，今天雲林地檢署檢察官魏偕峰現勘，確認已清運完畢，不另裁罰行政罰鍰。

雲林檢方指出，雲林調查站接獲民眾檢舉，豐泰企業涉嫌在斗南鎮田頭里緊鄰虎尾溪的河川地掩埋事業廢棄物，經雲林地檢署會同環保署環境督察大隊、豐泰公司人員，前往現場開挖，查獲掩埋面積達6公頃，傳訊業者坦承掩埋數量約6000公噸，並承諾提送廢棄物清理計畫全數清理。

今天雲林地檢署檢察官魏偕峰會同環保局等相關單位人員，到虎尾溪河床勘驗豐泰公司清理情形，當場由僱來的怪手開挖，確認原先掩埋廢棄物的河床已清理完畢。

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  • 雲林地檢署檢察官魏偕峰現勘豐泰公司回填廢棄物案。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林地檢署檢察官魏偕峰現勘豐泰公司回填廢棄物案。（記者廖淑玲翻攝）

  • 怪手挖開現場確認完成清運。（記者廖淑玲翻攝）

    怪手挖開現場確認完成清運。（記者廖淑玲翻攝）

  • 檢察官確認原先遭掩埋廢棄物的河床已清運。（記者廖淑玲翻攝）

    檢察官確認原先遭掩埋廢棄物的河床已清運。（記者廖淑玲翻攝）

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標題：豐泰公司回填廢棄物案 檢察官複勘


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