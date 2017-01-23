豐泰公司回填廢棄物案 檢察官複勘
2017-01-23 15:22
怪手現場開挖。（記者廖淑玲翻攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］知名運動鞋NIKE代工廠、上市公司豐泰企業涉嫌在雲林縣虎尾溪旁河川地非法掩埋大量事業廢棄物案，檢方要求清運，今天雲林地檢署檢察官魏偕峰現勘，確認已清運完畢，不另裁罰行政罰鍰。
雲林檢方指出，雲林調查站接獲民眾檢舉，豐泰企業涉嫌在斗南鎮田頭里緊鄰虎尾溪的河川地掩埋事業廢棄物，經雲林地檢署會同環保署環境督察大隊、豐泰公司人員，前往現場開挖，查獲掩埋面積達6公頃，傳訊業者坦承掩埋數量約6000公噸，並承諾提送廢棄物清理計畫全數清理。
今天雲林地檢署檢察官魏偕峰會同環保局等相關單位人員，到虎尾溪河床勘驗豐泰公司清理情形，當場由僱來的怪手開挖，確認原先掩埋廢棄物的河床已清理完畢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 北上支援無處休息 員警睏「勿檢舉我」
- 大學性別友善廁所 多半做表面
- 應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義
- 張柏芝生病 經紀人把藥放地上挨轟
- 曼尼變隊友 羅國華想到就嗨
- 高雄將舉辦219反空污遊行
- 北北基小黃 春節加價起跑
- 軍公教「福利」怎麼來的？ 她點出關鍵被網友讚爆
- 民調：逾六成支持蔡總統年金改革決心
- 雞年到 竹南龍鳳宮打造金雞母
- LINE饅頭人竟有「小GG」 網友：以後要怎麼教小孩
- 力抗美國 強國版「空軍一號」傳今年登場
- 魏德、甜瓜賣老命 英雄、狗熊大不同
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 愛心不敵景氣 社福募款變少變難
- 黨產會解凍1.5億 國民黨薪水年終獎金年前入帳
- 打破40年慣例 白宮顧問：川普不會公開報稅表
- MLB》范屈拉車禍驟逝 10年痛失8名現役球員
- 越二代拜年 朱立倫發吉利福袋
- 搶救明德山莊 基隆文史人士發起貼春聯
- 自由廣場》日本四小時殲滅中國東海艦隊？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges support for pension reform
- 營養午餐哪裡來 食安營隊帶學童從產地到餐桌
- 除夕下午至初一 東縣醫院停門診
- 名人相繼跌倒離世 前世仙女嘆人生無常
- 黃曉明升格當爸 大喊：離開孩子太久我會瘋！
- 百年古蹟聯手 春節玩闖關送好禮
- 辜成允突逝 子慟：要求調閱就診紀錄
- 戴蒙進名人堂？ 可能還得等等
- 排協年終表揚會 光頭神舉現身
- 桃市》春節看診丟垃圾 資訊報你知
- 澳網》對手強發壓制 柯珀遭直落二淘汰
- 韓職》曾是大聯盟頂級新秀 KT巫師洋砲車禍身亡
- 春節天氣不會太差 吳德榮：北台灣不下雨時間居多
- OPEC每日供應量已少150萬桶 油國減產速度超出預期
- 走春賞櫻嘗海味 新北6個過年必訪熱點
- 三星：Note 7爆炸確定電池是肇因 台灣回收率96％
- 基隆立德路拓寬工程竣工 林右昌：地方大事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：豐泰公司回填廢棄物案 檢察官複勘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分