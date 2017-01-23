誘簽賭債百萬 高警破獲學生地下錢莊、簽賭案
2017-01-23 15:34
涉案青少年平日以咖啡廳為據點，經營網路簽賭與重利。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警少年隊今宣布偵破一個專門經營校園簽賭，再重利放款給賭輸欠錢的被害學生的集團，年利率高達120%，一名林姓少年欠賭債100萬元被迫休學，警方共逮捕7名涉案青少年，有3嫌還是高職生，查扣5名被害人本票、簽賭電腦、帳冊、簽單、現金11萬元，並查獲3級毒品4公克，受害學生至少涵蓋3所私立高職，警方正擴大清查中。
警方說，去年11月17日接獲17歲的林姓高職生報案，指他經由張姓同學（行為時未成年 ）及李姓少年（未成年）提供「博金」簽賭網站帳號、密碼，利用手機上網登入該網站下注簽賭，自105年7月至11月共4個月期間欠下張、李2嫌合計約27萬元的賭債無法償還，經由張嫌介紹向鍾姓少年（17歲）經營的地下錢莊借錢，再由鍾嫌介紹陸續向陳姓（未成年）、沈姓、黃姓、李姓等人借錢，直到被林姓被害人父母發現時已欠下新台幣124萬元債務，才由家長陪同向警方報案。
經警方成立專案小組追查後，昨動員30名警力，兵分7路搜索涉案鍾姓嫌犯等人住處搜索，將7名嫌犯查緝到案，並查扣電腦主機3台、行動電話7支、帳冊、簽單、被害人本票24張（未成年人5名）、新台幣11萬7千元、3級毒品4公克等物品，全案依刑法賭博、重利罪及毒品危害防制條例移送高雄少年及家事法院、橋頭地檢署偵辦。
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警方查扣簽賭的電腦與被害人本票、現金１１萬元等犯罪所得與證物。（記者黃建華攝）
警方查獲的被害學生簽立本票，至少５人受害。（記者黃建華翻攝）
警方前往涉案學生家搜索，書架上赫見空白本票。（記者黃建華翻攝）
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