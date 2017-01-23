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新北12位高階消防官調動

2017-01-23  15:17

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市消防局今天趕在農曆春節前發布1年半來最大幅度救災救護大隊長、科長等高階消防官調動，其中原任民力運用科的義消推手鄭向晃陞任第六大救災救護隊長、原任火災預防科長的安檢專家黃弟勝調任第三救災救護大隊長，而原公關科更名為消防宣導科，仍由曾天柔擔任科長，這12位高階消防官預計2月1日到任。

新北市消防局最新人事調動名單：消防宣導科長曾天柔（原公關科長調任）、第三救災救護大隊長黃弟勝、第六救災救護大隊長鄭向晃、特搜大隊長鍾世銘、督察室督察邱裕傑、火災預防科長程昌興、緊急救護科長高宗祺、秘書室主任蔡豐駿、減災規劃科長林登港、民力運用科長莊渝淵、救災救護指揮中心主任張冠吾、資通管考科長羅凱文。

新北市消防局長黃德清說，局內強化內、外勤主管職務歷練，及增加外勤大隊長對不同轄區特性之指揮部屬戰技，以利業務整合及內、外勤協力，提升整體消防救災戰力，期望藉人事調動，提升救災救護效能，守護市民安全。

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  • 新北市消防局今天發布義消推手，第六救災救護大隊長鄭向晃（見圖）等12名高階消防官調動。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天發布義消推手，第六救災救護大隊長鄭向晃（見圖）等12名高階消防官調動。（記者吳仁捷翻攝）

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