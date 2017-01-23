辜成允摔落樓梯 曾有醫師現場幫忙急救
2017-01-23 15:14
〔記者王冠仁／台北報導〕台泥董事長辜成允在晶華酒店疑似踩空樓梯摔死一案，由於他家屬對死因有意見，警方今天陸續傳喚目擊者與相關人員到案說明。
意外發生當下，一名晶華酒店的林姓廚師目擊意外經過，他起先發現辜成允腳步不穩，似有飲酒，辜走下樓梯時，在階梯的最後幾階時，疑似踩空不慎摔倒，頭部撞擊地面。他見狀跑去幫忙發現辜口鼻流血，立刻叫旁人幫忙打119送醫。
另名跟辜成允一樣前往參加台畜董事長娶孫媳婦婚宴的王姓醫生，雖沒目擊意外經過，但事後聽聞呼救，立刻跑出來幫忙急救；王姓醫生幫尚有意識的辜成允施作心肺復甦術直到救護人員抵達，甚至還陪同辜成允上救護車。
警方說，經調閱晶華酒店內監視器畫面，發現意外發生時，只拍到辜成允從3樓宴會廳離開的身影，他在樓梯摔落處則受限於監視器角度沒有拍到。
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