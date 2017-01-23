W Hotel命案 江哲瑋涉嫌供毒聲押禁見
2017-01-23 15:03
江哲瑋涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。（資料照，記者錢利忠攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，另約談酒店經紀人洪聖晏、江哲瑋等10多人，其中朱、洪訊後被檢方依涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請觀察勒戒，至於江則涉嫌提供毒品，下午2時許被檢方聲押禁見。
檢警調查，朱家龍先前應訊時，供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，但他疑全程參與並吸食毒品，為釐清相關疑點，北檢今約談相關人到案說明。
朱家龍先前在警詢時供稱，他在去年12月5日離開飯店；而他在8日被警方採尿驗出毒品反應，刑事局鑑識專家表示，吸食三級毒品後2到3天內可驗尿查出（也可能因用量及體質而例外），究竟土豪哥是在W飯店辦趴時吸毒，還是離開後吸毒，或兩者都有，檢察官將一併查明。
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