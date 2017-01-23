新竹市推好安心警消社福四大安心牌
新竹市府推出「好安心」春節期間四大安心牌，包括警察，消防和衛生醫療及社會救助等服務。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府延續過好年溫馨服務，除有好便利、好好玩等主題，更推出「好安心」的警消社福服務，四大安心牌有消防、警察、衛生醫療及社福工作通通服務不打烊，市長林智堅今天也呼籲如果有任何需求或急難救助，市府一定在第一時間提供安心服務。
林智堅率消防局長李世恭、警察局長陳耀南、衛生局長何秉聖、社會處長陳雪慧，推出春節期間四大安心牌服務，包括警察局的舉家外出安全維護服務、消防局的廟宇防火安全訪視、衛生局的醫療服務不打烊、社會處的春節救助不中斷「呷熊飽」等，都可撥打1999市民專線查詢。
消防局強調會春節期間會到各大百貨商場進行消防安全設備檢查，且會到廟宇做安全訪視，提醒市民及廟宇勿存放大量香燭及金紙等易燃祭祀物品，並以電子音效取代施放爆竹，也會實施年貨大街搶救部署演練。
警察局則提供舉家外出安全維護服務，即日起到2月2日，民眾若有需要可撥打「110」電話，轄區派出所受理民眾申請後，會與申請人聯繫，在住宅周邊隱密處所設置臨時巡邏箱，每二到四小時巡簽一次，讓市民朋友返鄉團圓及外出遊玩無後顧之憂，並有護鈔服務。
衛生醫療服務方面，五大急救責任醫院提供春節醫療服務不打烊服務，從27日到2月1日春節期間持續提供急、門診醫療服務，各急救責任醫院分別在農曆春節期間開放部分門診科別及時段，另因應農曆春節為流感疫情高峰期，也協調轄區醫院和診所開設流感特別門診，提供夜間小兒科急診醫療服務時段不變。
社會救助方面，若有弱勢家庭發生急難變故，都會協助提供及時紓困服務，此外，春節期間身障送餐服務一樣不打烊，如遇15度以下低溫，也將啟動街友低溫送暖服務，另有「呷熊飽」的餐券，只要有需要，都可向派出所或里鄰長、社會處及撥打1999專線洽詢。
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