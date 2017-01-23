辜成允摔落樓梯驟逝 北檢將相驗

2017-01-23 14:49

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允今早驚傳驟逝，台泥、中橡、信昌化等3家公司下午將召開臨時董事會推選新任董事長；針對辜成允摔落樓梯重傷不治的部分，台北地檢署今天已接獲警方報請相驗，將由值班外勤的檢察官前往相驗。

檢警調查，家屬看過意外發生的監視器畫面後，受限於監視器角度，尚未能釐清發生意外當時的確切經過，已要求調閱馬偕、振興醫院等相關就診紀錄。