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辜成允摔落樓梯驟逝 北檢將相驗

2017-01-23  14:49

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允今早驚傳驟逝，台泥、中橡、信昌化等3家公司下午將召開臨時董事會推選新任董事長；針對辜成允摔落樓梯重傷不治的部分，台北地檢署今天已接獲警方報請相驗，將由值班外勤的檢察官前往相驗。

檢警調查，家屬看過意外發生的監視器畫面後，受限於監視器角度，尚未能釐清發生意外當時的確切經過，已要求調閱馬偕、振興醫院等相關就診紀錄。

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  • 針對辜成允摔落樓梯重傷不治的部分，台北地檢署今天已接獲警方報請相驗，將由值班外勤的檢察官前往相驗。（資料照，記者楊雅民攝）

    針對辜成允摔落樓梯重傷不治的部分，台北地檢署今天已接獲警方報請相驗，將由值班外勤的檢察官前往相驗。（資料照，記者楊雅民攝）

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