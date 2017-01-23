換標籤害卜蜂下架10商品 不良商人起訴

雄勳公司將逾期食品原物料改標販售，知名大廠卜蜂食品公司受害。（記者王俊忠翻攝）

2017-01-23 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕設於台中市大裡區的雄勳有限公司，負責人謝傅展與員工共4人，明知依食品衛生管理法規定，逾期食品不能再加工販售，卻在2013年4月間，把過期或即將過期的調味料與迷迭香等香料，有效期限撕掉，再改貼偽造的標籤，再賣給知名食品大廠台灣卜蜂食品公司，害得卜蜂公司十項產品被迫下架，商譽也受到影響，雄勳公司雖已賠償卜蜂公司320萬元，但台中地檢署今天仍依詐欺等罪嫌起訴。

起訴書指出，謝傅展（58歲）是雄勳公司負責人，陳衍妙（39歲）、謝惠月（43歲）分別是採購與會計，謝天文則是倉庫管理人員（緩起訴處分），4人從2013年4月起，把過期或即將過期的「肉增多調味劑」、迷迭香、蒜精等原料有效期限標籤撕掉，改貼偽造的標籤。

台中地檢署於2016年5月5日指揮警方搜索，查扣偽造標籤等證物，依食品藥物管理署與台中市政府衛生局統計，於雄勳公司內共查獲逾期產品超過100項，現場封存產品總計約23噸，部分原料已轉售南投縣的「台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠」。

依食品藥物管理署統計，卜蜂公司用上述原料製造的產品，必須下架，包括「W6預炸蝴蝶翅腿（原味）」、「卜蜂醃漬香酥炸骨腿」、「卜蜂高級火腿1.8 kg」、「卜蜂高級火腿1.8 kg （切片）」、「卜蜂高級火腿1 KG」、「卜蜂高級火腿1KG （切片）」、「燒烤三節翅」、「卜蜂燒烤雞翅600g」、「卜蜂鹽酥雞700g」及「鹽酥雞丁」等10項產品。

謝傅展等人於偵訊時坦承犯行，雄勳公司並賠償卜蜂公司320萬元，但台中地檢署仍認為，謝傅展明知自己是知名大廠卜蜂公司的上游廠商，卻為了圖謀小利，用換貼標籤手法降低逾期商品的庫存，讓不知情的卜蜂公司與消費者受害，今天依詐欺等罪嫌起訴，建請法院判處適當的刑罰。