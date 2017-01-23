八旬婦冒寒風買蛋捲突昏倒 救護人員穿越人龍搶救

農曆春節將到，排隊買蛋捲人龍，自西門街排到垂楊路上。（記者王善嬿翻攝）

2017-01-23 14:56

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名81歲李姓婦人，今天上午約7點，在垂楊路排隊購買知名的福義軒蛋捲，疑天氣寒冷，等候到約8點半時，一時身體不支突然昏倒，路人見狀連忙報警，送往醫院救治。

嘉市消防局湖內分隊表示，上午8點半獲報趕往，只見蛋捲門口大排長龍，都為了購買蛋捲而來，人群見救護車到場，讓出緊急通道給救護人員通過；救護人員為昏倒的李婦量血壓，發現血壓偏低，李婦可以說話但說不清楚，初步了解，李婦有心血管疾病，將她送到陽明醫院急救。

附近居民說，農曆春節前，不少民眾搶買蛋捲當伴手禮，黃牛看到商機，就會出價收購蛋捲，平日2包收購價70元，遇到節日前，或週三賣特定蛋捲，便調高為120元，不少高齡長者、行動不便障礙人士，還會攜帶助行器、駕駛電動車，在分隔島排隊等著買蛋捲，成每年過年的特殊現象。