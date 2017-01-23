黑衣人鬧區擄人... 竟是求婚橋段！
2017-01-23 14:32
轎車下來多名黑衣人衝入超商強押男子上車。（擷取自爆料公社）
〔記者姚岳宏／台北報導〕這個求婚情節也太可怕了吧？昨晚8時許，有3輛轎車停在台北市延吉街一間超商，下來一群黑衣男子，突然衝進超商抓住1名男子，強押上車後揚長而去，一旁男子女友嚇得拚命大叫，路人也以為發生挾持綁票案，整段過程被1名王姓網友拍下並po臉書《爆料公社》，沒想到該名網友事後竟向爆料公社承認，影片中的男主角就是他本人，只是求婚橋段，開開玩笑而已！
王姓網友聲稱自己報警3次，警方都沒有到場，但過不久又改口表示，自己就是影片中的男主角，特別製造了一個求婚橋段要給女方驚喜，還在影片下留言表示「求婚影片而已」。
轄區大安警分局敦化南路派出所表示，昨晚並無人報案，但得知後主動調閱監視器，發現該車繞了一圈，又開回延吉街附近一間酒吧停下，目前已循車號聯絡其中一名車主，正聯絡當事人到案說明釐清案情。
臉書爆料公社小編也出面勸戒「開玩笑真的要有限度」，不然以後看到這種情形，怕人家以為多管閒事，置之不理，不過小編決定該段影片不下架，表示如下架，應該會有一堆一直傳給小編要爆料的，不如放著讓大家知道是開玩笑。
但網友痛批，這已經不是求婚了，「根本就是放羊的孩子」，還有人「要告他造成社會動盪不安」、「下次若有好心人再見到此景象!會不會又想到是不是在開玩笑呢？結果就沒有報案，而錯過了救人的機會……此風真的是不可長。」
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