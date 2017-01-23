佛具店藏百公斤爆竹 宛如「小型火藥庫」
2017-01-23 14:18
警消在佛具店內搜出百公斤爆竹煙火。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將至，新北市消防局第三大隊緊鑼密鼓執行春節爆竹專案查察，昨晚8時許至三重區長壽街的財益佛具香舖店查訪，竟發現店家違法存放各式爆竹將近150公斤，宛如「小型火藥庫」，讓警消人員直呼：「太危險了！」由於存放量已超過最高可存放量的25公斤，警消人員昨火速開罰並沒收該批爆竹。
新北市消防局第三大隊表示，該業者違法超量儲存一般爆竹煙火（有認可標示）總重113.84公斤，未附加認可標示的爆竹則有29.68公斤，依照爆竹煙火管理條例：未投保公共意外責任險，可裁處30萬元以上、150萬元以下罰款；超量儲存可罰6萬元以上、30萬元以下；販賣未附加認可標示爆竹可罰3萬元以上、15萬元以下，最高可向業者開罰195萬元。
新北市消防局表示，農曆春節民眾喜愛施放爆竹煙火增添熱鬧氣氛，但選購爆竹前應確認產品上有合格標章，勿購入產地不明、標示不清的煙火，如違規施放，不僅傷財還可能發生危險。
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