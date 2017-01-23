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通緝犯假冒胞兄應訊 手機通訊錄設本名露餡

2017-01-23  14:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第三分局立德派出所員警在東區自由路旁，臨檢劉姓男子時，劉男背誦包兄的名字與身分證號碼，警方卻從警用電腦中發現，劉男與口卡照片不一樣，劉男當場拿出手機，要求警察打電話給他的兒子確認身分，警察卻在手機中見到，劉男將自己本名設定於手機通訊錄上，進一步查出他是竊盜通緝犯，解送地檢署歸案。

立德所是在本月17日晚間，在東區自由路遊藝場執行臨檢勤務時，見劉姓男子（51歲）原本要離開遊藝場，見警方卻又折返進入店內，員警察覺有異而攔查，劉男謊報胞兄的身分，員警卻發現照片差異甚大，進一步詳加詰問，男子不僅報錯胞兄生日，連胞兄太太與小孩的生日都記不得，警方更加懷疑他假冒身分。

劉男堅稱自己身分無誤，為取信於警方，主動拿出手機，要求警方打給兒子確認，不料，警方一打開劉男手機通訊錄，竟發現劉男將自己電話設定於通訊錄中，手機顯示的正是劉男本名，劉男自知難逃法網，終於坦承假冒，警方進一步查出，他是去年12月底因竊盜案被判刑2年2月，未報到執行而通緝，警方於確認身分後解送台中地檢署歸案。

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  • 劉男（圖左）假冒胞兄身分，還把手機交給員警，卻沒想到通訊錄露餡。（記者張瑞楨翻攝）

    劉男（圖左）假冒胞兄身分，還把手機交給員警，卻沒想到通訊錄露餡。（記者張瑞楨翻攝）

  • 劉男（箭頭處）見到警察，立即轉頭折返遊藝場。（記者張瑞楨翻攝）

    劉男（箭頭處）見到警察，立即轉頭折返遊藝場。（記者張瑞楨翻攝）

  • 劉男把自己名字，設定於手機通訊錄中。（模擬照、記者張瑞楨翻攝）

    劉男把自己名字，設定於手機通訊錄中。（模擬照、記者張瑞楨翻攝）

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