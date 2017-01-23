W Hotel命案 朱家龍被聲請勒戒 法院稍晚作出裁定
2017-01-23 14:01
「土豪哥」朱家龍、洪聖晏聲請勒戒，法院稍晚將有結果出爐（記者溫于德攝）
〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕W Hotel郭姓小模猝死案，今天上午10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，先前他應訊時供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，為釐清相關疑點，北檢今早除了傳朱家龍，另約談數名相關人到案說明，其中朱家龍、酒店幹部洪聖晏訊後依涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請觀察勒戒；據了解，台北地院目前已收卷，稍晚將有結果出爐，一旦須勒戒，將被送往新店戒治所執行。
朱家龍在警詢時供稱，他在去年12月5日離開飯店；而他在8日被警方採尿驗出毒品反應，刑事局鑑識專家表示，吸食三級毒品後2到3天內可驗尿查出（也可能因用量及體質而例外），究竟土豪哥是在W飯店辦趴時吸毒，還是離開後吸毒，或兩者都有，檢察官將一併查明。
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