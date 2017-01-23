7天內扒竊2次都被逮 女扒手抱怨「那ㄟ安捏！」

2017-01-23 13:38

〔記者王冠仁／台北報導〕66歲女扒手謝月梅，看準農曆春節將至民眾會出門辦年貨，頻繁跑到人潮聚集處扒竊。她本月13日跑到新北市溪洲市場趁民眾在魚攤前挑選魚貨時，出手扒走民眾皮夾內的紙鈔，被埋伏的台北市刑警大隊肅竊組幹員當場逮捕。

謝不知悔改，7天後下午，又跑到新北市新店區的仁愛市場，趁一名蔡姓婦人在服飾攤前選購時，伸手扒走其皮包，得手321元。幸虧警方早已發現她行蹤，一路尾隨埋伏，見她下手當場逮人；她見再次失風，竟向員警抱怨「那ㄟ安捏！」

警方說，謝嫌慣用手法，是趁民眾逛街購物疏於防備時，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線之手法扒竊，不少人被偷得不知不覺，都是事後員警逮到人後告知被害人，才發現遭扒。警方除將謝再次依竊盜罪嫌送辦，也呼籲民眾外出時一定要留意自身財物。