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女賊二人組現身犯案 婦LV皮夾遭竊

監視器拍下女竊嫌的身影（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-23  13:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆楊姓婦人21日晚間帶的小孩到廟口夜市採買年貨及添購新衣，卻被兩名竊嫌前後包夾，竊走名牌皮夾損失慘重。警方目前已調閱監視器，緝捕兩人，也呼籲民眾購買年貨時，若發現遭人異常推擠，應立即抱緊皮包離開原地。

楊婦向警方指出，自己在愛四路夜市購物，遇到一名女子一直推擠，後來發現皮包內的LV皮夾被偷走，裡面有1萬6千元現金及各式證件，損失慘重。

警方調閱監視器，發現偷走楊婦的女竊嫌是二人分工合作，下手行竊的女子頭戴帽子，圍上圍巾，戴口罩裝扮偽裝，另一名女竊嫌則乘人潮擁擠時，擠壓被害人降低其戒心，前後包夾被害人，徒手拉開被害人皮包拉錬偷走皮夾。

配合的女竊嫌在人潮擁擠的商場內，刻意碰撞被害人降低其戒心（記者吳昇儒翻攝）

女竊嫌鎖定目標準備動手行竊（記者吳昇儒翻攝）

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