持刀自刺胸口輕生 女子傷重不治

女子在出租套房持刀自刺身亡，警方到場調查。（記者曾健銘攝）

2017-01-23 13:35

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區1名年約20多歲的李姓女子，今日上午疑因憂鬱症發作，心情低落下竟在三重的出租套房走道持水果刀自刺胸口輕生，其他套房的住戶發現後趕緊環抱阻止，警消獲報趕赴現場緊急將她送醫搶救，但李女仍在稍早傷重不治。

住戶向警方表示，當時發現李女拿著水果刀自殘，第一時間上前拉扯阻止，但水果刀已刺進胸口，為時已晚，只好趕緊報案；警方初步勘驗，李女無其他外傷，現場也無打鬥痕跡，排除外力介入，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。

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