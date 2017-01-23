台泥辜成允疑踩空樓梯摔死 其子無法接受死因
2017-01-23 13:29
辜成允就是在此處踩空摔落。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕台泥董事長辜成允前天晚上在台北市晶華酒店吃喜酒後離去時，疑似不慎在樓梯處踩空摔跌，從3樓摔落2樓平台，頭部撞地重傷陷入昏迷；儘管事後辜成允被緊急送往馬偕醫院救治，再轉送到振興醫院，仍在今天清晨6點多宣告不治。
警方事後傳喚辜成允家屬到派出所製作筆錄，辜成允兒子在其表姊陪同下，一起前往派出所。辜成允兒子告訴警方，當晚辜成允獨自去晶華酒店參加台畜董事長娶媳婦的婚宴，沒想到竟發生意外。
警方說，辜成允兒子看過意外發生的監視器畫面後，因受限於監視器角度，並沒有完整拍下意外經過，對死因有意見，不能接受竟然跌一跤就過世，要求調閱馬偕、振興醫院的相關就診紀錄。
警方目前已經製作好筆錄，將協助家屬調閱相關就診紀錄，同時將請晶華酒店當晚的服務人員、目擊者、通報119者等相關人員前來釐清案情，並報請檢察官相驗遺體。
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