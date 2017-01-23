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好市多出現法律系竊賊 拿空瓶偷裝賣場的酒再退貨

2017-01-23  13:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名黃姓法律系學生，日前在好市多購入1瓶要價1300元左右的蘭姆酒，喝完後他想要利用好市多退貨的機制，在空瓶內裝入其他酒類去退貨，被好市多認為液體不明而拒絕，孰料他突發奇想轉而進入賣場中，把同款蘭姆酒倒一半進去再去退貨，但已被員工看在眼裡，連忙報警抓人。

據《蘋果日報》報導，黃男向警方供稱蘭姆酒真的好喝，所以想嘗試退貨，然後把退還的現金拿去再買1瓶。於是他在酒瓶內灌裝他牌酒類，結果賣場員工認為瓶內裝的並不是蘭姆酒，拒絕為他退貨。

黃姓男大生隨後走到外面將酒瓶倒空，再返回好市多的洋酒區，把同款蘭姆酒倒一半至空瓶裡，再滿懷自信地跑去退貨，但他的所作所為都被員工看光光，當場報警將他逮捕，警方訊後以竊盜罪嫌將男大生送辦。

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  • 有法律系學生看準好市多的退貨機制，竟以空瓶偷裝賣場的酒再拿去退貨。（資料照，記者林耀文攝）

    有法律系學生看準好市多的退貨機制，竟以空瓶偷裝賣場的酒再拿去退貨。（資料照，記者林耀文攝）

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