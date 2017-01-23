特別的消防電子月曆 下營消防正妹猛男上鏡
2017-01-23 13:10
下營分隊長周奕任和役男製作消防電子月曆團隊。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南下營消防分隊製作2017消防電子月曆，由猛男、正妹隊員當主角，藉月曆宣傳防火，也宣傳下營鄉土觀光景點，在基層分隊首見，民眾可上下營分隊臉書粉絲團下載消防電子月曆。
農曆春節將到，為了讓民眾過個平安金雞年，有鑑於民眾常使用電腦、手機、平板上網，台南市消防局第二大隊下營分隊突發奇想，有別於其它縣市的紙本消防猛男月曆，反而選擇鄉土文化風格，由分隊警消擔任每月的人物主角，搭配下營各大景點，自行拍攝月曆照片，每個月份都有對應防火宣導標語，再由4位消防替代役男王維澤、楊薪薳、戴佳宏及李昱緯聯手美編製作電子防火宣導月曆。
消防電子月曆的創意點子來自下營分隊長周奕任，他說，電子月曆除了供查詢日期外，也在下營上帝廟、白鵝農場、顏水龍紀念館、小熊維尼彩繪村等景點拍攝，如此創意作為，不但能行銷下營區人文風情觀光，重要的是看到防火標語還可達到警示功效，隨時提醒民眾注意生命財產安全。
隊員擔綱每月的主角，一月曾誌誼、二月潘盈存、三月姜博舜、四月鄭建隆、五月楊承祐、六月岩昭妏、七月姜俊傑、八月莊士儀、九月陳志昆、十月姜俊旭、十一月姜鉌庠、十二月李衍慶，隊員說，穿上消防衣、潛水衣和制服，第一次當演員主角，拍攝過程有趣，不緊張。
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