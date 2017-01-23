酒後開車咆哮自行車騎士被逮 酒駕前科犯加重其刑

2017-01-23 12:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］41歲余姓男子曾有3次酒駕前科，他依舊不改惡習，去年10月21日凌晨喝得爛醉，開車行經桃園市龍潭區神龍路，對著在路邊休息的自行車騎士咆哮，見對方不搭理他默默離去，警方獲報趕抵在附近搜尋，於新龍路外側車道發現余男車輛，他躺在駕駛座呼呼大睡，酒測值高達1.00mg/l，桃園地檢署檢察官偵結依公共危險罪將他起訴，由於他是累犯，依法加重其刑。

余男在警訊、偵訊時對酒駕行為否認到底，他辯稱，他早在20日晚上8點，就開車抵達被查獲的地點，他在該處停留2個小時後買來1瓶高梁、2瓶啤酒，步行到附近橋邊邊喝完，又回到車上休息睡覺，因為車上悶熱才啟動引擎，並沒有酒駕行為。

不過，莫名遭咆哮的自行車騎士指證歷歷，且余男當時車停在外側車道非路邊，顯見是酒醉意識不清所致，檢方認為余男供詞卸責、推諉，不足採信。

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