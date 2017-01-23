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W案不只傳土豪哥 檢警今大規模約談

2017-01-23  12:51

〔記者錢利忠／台北報導〕W Hotel郭姓女子猝死案，今早10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，現仍庭訊中；此外，檢警另約談多名曾開趴的相關人，開3間偵查庭隔離訊問，分別朝過失致死及毒品等兩方向偵辦。

朱家龍先前接受警詢時，指自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切。為釐清相關疑點，北檢今天首度傳朱家龍說明。

刑事局鑑識專家指出，吸食三級毒品後2到3天內可驗尿查出（也可能因用量及體質而例外），究竟土豪哥是在W飯店辦趴時吸毒，還是離開後吸毒，或兩者都有，檢察官將一併查明。

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  • 今早10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍（左）。（記者錢利忠攝）

    今早10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍（左）。（記者錢利忠攝）

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