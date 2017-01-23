寄裸照恐嚇正妹 渣男「我就是要和妳打砲...」

2017-01-23 12:51

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓電腦工程師透過交友軟體認識劉姓正妹，竟傳送「我就是要和妳打砲」、「等妳的大奶讓我吸，我就放過妳」等恐嚇訊息，和先前取得陳女的裸照、生活照給她，揚言要對外散佈裸照等養眼照讓她遭大家恥笑，陳女不堪其擾提告，高等法院今依恐嚇危安罪判陳男6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

陳男於前年4、5月間，使用交友軟體而認識劉女，並取得她的裸照、生活照後，因覬覦劉女美色，竟6度透過通訊軟體LINE，傳送「不跟我打砲就讓大家恥笑妳吧」、「我要妳的身體，妳只能答應」、「妳要怎麼跟我鬥」等恐嚇文字，和劉女的裸照、生活照給她。

劉女受到驚嚇，向新北市警局中和一分局報案提告，陳男被查獲後坦承犯行，保證今後不會再犯，但劉女表示，陳男手段惡劣，無法真正原諒陳男。