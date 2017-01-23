名醫海削5000多萬 王芳英騙病患、詐健保起訴

王芳英是骨科名醫，醫德卻令人搖頭。（記者張瑞楨翻攝自網站）

2017-01-23 12:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部骨科名醫王芳英任職國軍台中總醫院期間，與賣醫療器材的廠商勾結，謊稱醫院賣的醫療器材太貴，遊說患者向廠商自費買墊片，實情竟是廠商賣的墊片，反而比醫院賣的貴1萬餘元至2萬元，王芳英詐騙患者169人，總金額達 1147萬餘元，他還「一魚兩吃」，向廠商收回扣2000萬至3000萬元，又詐領健保給付2333萬餘元，還在手術前調換墊片的包裝與條碼，矇騙醫院行政人員與護士，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書、背信等罪嫌起訴。

起訴書指出，王芳英是骨科名醫，從1994年起至2015年底，歷任國軍台中總醫院骨科醫師、骨科主任醫師，2015年底轉任李綜合醫院大甲院區擔任副院長，他在任職國軍台中總醫院期間，為患者進行全膝關節置換術（簡稱TKR），不過，健保署公告兩種墊片，「美西人工膝關節-全人工膝關節組」是健保給付品項，簡稱為健保材墊片，「美西高分子聚乙烯關節人工膝關節墊片」，不是健保核定給付的品項，稱為自費材墊片，國軍台中總醫院禁止病患自購墊片，以確保墊片品質，並保障國軍台中總醫院銷售自費材墊片的合法利益。

王芳英與銷售自費材墊片的威泰醫療器材公司負責人張巨成、業務員王振峰、詹益權與羅元暉長期配合，採購自費材墊片為患者做手術，也熟知國軍台中總醫院的手術流程與申請健保給付程序，王芳英先大力推薦患者採用上述自費材墊片，手術完成之後，由羅元暉私下向患者收錢並給王芳英回扣。

起訴書指出，王芳英「一魚兩吃」，捏造病患使用健保給付的健保材墊片，手術後收兩筆錢，一筆是國軍台中總醫院給他的健保材給付費用，另一筆是由羅元暉向病患收自費材墊片費用後，再給王芳英回扣，金額共約2000萬至3000萬元。

台中地檢署統計，王芳英從2012年初至2015年10月，明知台中國軍總醫院賣給患者的自費材墊片，進價是3萬2000餘元至3萬5000餘元，售予患者一組是3萬9000餘元至4萬5000餘元，他卻向169名患者（已有48名患者提出告訴）謊稱，台中國軍總醫院賣的自費材墊片比較貴，要向威泰公司買比較便宜，但實際上威泰公司賣的價格為6萬元不等，比台中國軍總醫院賣的墊片，貴了1萬5000元至2萬1000元，王芳英共詐騙患者1147萬餘元。

王芳英為了要詐取健保給付，與張巨成、王振峰與詹益權、羅元暉合謀，由王芳英指示不知情的國軍台中總醫院行政人員，用「貍貓換太子」手法，在醫療記錄上偽造患者使用的是健保材墊片，再由張巨成刻意不在自費材包裝上貼「自費」標籤，由羅元暉把自費材墊片包裝及條碼，更換成健保材墊片包裝與條碼，總計偽造434人次的醫療紀錄，詐取「醫令點數」2333萬5398元。

台中地檢署去年10月間搜索並約談王芳英，他只承認曾為病患進行全膝關節置換術，其餘案情全盤否認，不過，詹益權承認交回扣給王芳英已有3、4年之久，平均每月數十萬元，地點就在王芳英的住處，羅元暉也坦承配合王芳英，向病患私下收自費材墊片的錢，並撕掉自費材墊片包裝的「自費」標籤。

台中地檢署認為，王芳英觸犯刑法偽造文書、背信、普通詐欺（騙患者）與加重詐欺（詐領健保），張巨成等人則觸犯普通與加重詐欺（騙患者與詐領健保的共同正犯）等罪嫌，今天提起公訴，並聲請沒收王芳英等人不法所得，包括詐騙患者的1147萬餘元，以及詐領健保2333萬餘元。