派出所附近超商搶車 李姓嫌犯變裝潮男仍被捕

2017-01-23 12:35

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台西警分局東勢分駐所附近一家超商16日生搶案，何姓女子險些連人帶車被搶行擄走，警方查獲李姓男子涉有重嫌，21日在台中巿逮捕打扮時髦的李嫌並查出何女皮包等證物，今訊後移送法辦。

何姓女子16日夜間獨自開車到東勢分駐所附近一家超商購物，一名男子發現車子未熄火，竟開門從副駕駛座進入車內，何女購物折返打開車門呼喊求助，反遭男子強行欲拖入車內，何女拼命掙扎脫身，男子隨即駕駛她的車子離開現場，警方事後調閱路口監視器，鎖定李姓男子涉有重嫌並深入追查，事後接獲通報指何女車子在口湖謝厝村撞橋墩損毀，懷疑李嫌肇事逃逸。

警方同時查出李嫌肇事後，疑竊取一部自行車當代步工具離開，21日警方循線得知李嫌躲藏在台中巿並在一座網咖逮捕衣著時髦他，隨後起出毒品，也在李嫌水林住處起出失竊單車及何女放置車內皮包，李嫌坦承犯案不諱。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆