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自復仇者飛彈車上摔落 陸軍士官傷重死亡

2017-01-23  12:24

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第六軍團指揮部今日表示，所屬21砲指部陳姓中士，於18日執行復仇者飛彈車每日例行性檢查，在離開飛彈塔下車時不慎墜地，單位立即將陳士送往淡水馬偕醫院急救，惟因傷勢過重，昨晚不幸離世。

第六軍團指出，肇案後即指派高階幹部前往妥處及聯繫家屬，司令王信龍上將亦前往醫院慰問，協請醫院全力救治，並由三軍總醫院神經內科主任會診，全力給予最佳醫療照護。

第六軍團對陳士過世甚表哀慟，將協助家屬處理後續撫卹及喪葬事宜；另援引為案例，，要求所屬單位強化安全防險作為，防止類案再生。

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  • 陸軍復仇者飛彈車。（記者羅添斌攝）

    陸軍復仇者飛彈車。（記者羅添斌攝）

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