屋主不賣地 門口竟遭架圍籬

宋家門口被架設鐵皮圍籬，造成宋家母女生活不便。（記者張菁雅攝）

2017-01-23 12:24

〔記者張菁雅／台中報導〕住在台中市北屯區后庄北路上的宋媽媽，因不肯賣房子給隔壁地主，門口遭架設3公尺高的圍籬，遮住屋子的光線，也影響出入，宋媽媽和女兒今天出面懇求市府協助拆除圍籬。都發局表示，該處圍籬已查報為違建，將盡速拆除。

宋媽媽今年已經76歲，住在后庄北路上的平房近50年，房子是丈夫留下來的，隔壁地主為了逼她賣房子，先買下門口2坪的畸零地，18日又在門口架設3公尺高的鐵皮圍籬，圍籬高出平房，家中變得暗無天日，而且門口通道只剩56公分，宋媽媽常常掛急診，現在連救護車擔架都無法進入。

宋媽媽和女兒一起住，女兒說，圍籬施工時，她打電話通報都發局，等了3小時沒看到人，晚上才接到電話告知已經拍照建檔，但因為預算有限，必須按照查報順序拆除。宋家母女擔心這樣一來，圍籬可能要等好幾年才會拆，她們表示，現在只希望市府幫忙拆圍籬，讓家中重見光明，她們可以過正常的生活。

都發局總工程司許由興對此表示，該局在接獲通報後，立即派員到場，但當時陳情人提供的地址與實際施工的地址不一樣，陳情地址上也有道圍籬，同仁當場進行查報，而宋家門口的圍籬今天上午也查報為違建，將盡速拆除，會趕在這兩天完成。