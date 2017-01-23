酒後飆車釀禍逃逸 整型名醫倪宗亨起訴
整形名醫倪宗亨酒駕競速肇逃一案，遭檢方起訴後，法官裁定２００萬元交保。（資料照/記者洪定宏翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕整型名醫倪宗亨去年11月與友人蔣坤翰聚會飲酒後，各自駕駛BMW和JAGUAR名車在高市中華路上競速，因BMW失速擦撞JAGUAR與另部豐田轎車，致JAGUAR衝到對向車道撞翻陳姓女子駕駛的Austin Mini，還波及一輛計程車，陳女顱內出血重傷，車上拉布拉多犬傷重不治。倪男肇事後棄車逃逸躲酒測，20小時後才到案遭收押。高雄地檢署今依競駛致重傷害、酒駕致重傷害、肇事逃逸等罪起訴倪男，並建請法院從重量刑。
同案被告蔣男也被依競駛致重傷害、酒駕致重傷害罪嫌起訴，但因蔣男車禍後留在現場向警方坦承是肇事者，符合自首條件，檢方建請法院減輕其刑。全案移審高雄地院後，法官裁定倪宗亨200萬元交保候傳，並限制出境及出海。
起訴書指出，47歲倪宗亨去年11月17日晚上9時許，與黃姓女友邀約診所員工秦女等人一起到海鮮餐酒館聚餐，24歲的蔣男因是秦女朋友，當晚也與會。倪男等人當晚共喝掉「智利老樹藤夏多內」等紅白酒共7瓶，酒精濃度介於13至13.5度間。
翌日凌晨零時許聚會結束後，倪男駕駛BMW轎車載女友、蔣男駕JAGUAR搭載秦女離去，兩車在中華四路與新光路口併排停等紅燈前後，就拉下車窗聊天，並以重踩油門使引擎加速空轉發出噪音方式相互較勁，等綠燈亮起時倪車先加速衝出，兩車隨即在中華四路往北方向競飆，行經三多路口時因前方出現一部黃女駕駛的豐田轎車，倪為超越豐田未打方向燈就變換車道切往右方，結果先後撞蔣的JAGUAR和黃女的豐田，蔣車失控衝進對向車道撞上陳姓女子駕駛的Austin Mini，又波及翁姓男子駕駛的計程車，造成陳女重傷，車上愛犬當場死亡。
車禍發生後蔣男留在現場，經警測量酒測值0.26毫克，倪男則駕車逃逸，並將BMW棄置路邊，直到當晚8時許時才由律師陪同到案說明，但已測不出酒精反應，也否認酒駕，後於偵查中才坦承喝了紅白酒各1/3杯。
檢方起訴認為，倪男身為專科醫師，負有醫療救人職責，卻酒後駕車競駛，肇事後亦未協助將傷者送醫或報警處理，反而駕車逃逸，且為規避刑責躲藏多時，到案後供詞避重就輕，難認有悔意，建議法院從重量刑。
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標題：酒後飆車釀禍逃逸 整型名醫倪宗亨起訴
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