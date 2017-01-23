北檢傳土豪哥 律師：最重恐吃上殺人罪嫌

今早10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍（左）。（記者錢利忠攝）

2017-01-23 12:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕檢方偵辦北市W Hotel郭姓小模猝死案，根據毒品化驗報告等事證判斷「土豪哥」朱家龍可能涉毒，今上午傳喚朱到案說明；對於朱可能的涉案情節，法界認為，朱若真的涉及販賣毒品使小模死亡，除販毒外還可能涉犯殺人罪，可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

律師劉亞杰分析，朱家龍涉毒狀況大致上有3種可能，首先是單純吸毒，因先前傳出朱男僅被驗出三級毒品反應，此部分依法將不會有刑責，只有行政罰鍰，除非證明他吸食二級毒品，才會有刑責。

第2種可能，則是朱男無償提供毒品給在場人士使用，此部分因涉及轉讓毒品罪，將可處6月以上、5年以下徒刑；至於最嚴重的狀況，則是朱男「販賣」毒品給他人使用，此情形將可處7年以上徒刑。

律師胡原龍另指出，郭姓小模若因吸毒垂死，當時同處一室的朱男未能及時設法相救，也可能被認定涉及刑法的過失致死或殺人罪，此部分將是他可能涉及的最嚴重之罪責。

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