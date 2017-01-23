| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

GPS追蹤監控女友 男子吃官司

2017-01-23  12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名符姓男子與李姓女友有感情糾紛，竟上網購買GPS衛星定位追蹤器，趁李女把機車停放在夢時代購物廣場停車場時，偷偷裝在機車內，監控李女行蹤，李女機車送修才發現報警提告，高雄地檢署今偵結，將符男依妨害秘密罪起訴。

起訴內容指出，姓男子與李姓女友有感情糾紛，竟上網購買GPS衛星定位追蹤器，去年4月3日趁李女把機車停放在夢時代購物廣場停車場時，偷偷裝在機車內，監控李女行蹤，直到同年4月8日李女機車送修才發現機車車頭被裝置追蹤器。

李女報警提告，檢方根據衛星定位追蹤器內的sim卡門號查出是符男所申辦，符男只要不定時撥打該門號，就會回報李女所處Google網站地圖所在位置。檢方因此將符男依刑法妨害秘密罪，非法以電磁紀錄竊取他人非公開活動罪起訴，並聲請簡易判決。

依刑法非法以電磁紀錄竊取他人非公開活動紀錄罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

廣告
  • （記者王秀亭攝）

    （記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： GPS 妨害秘密 監控
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：GPS追蹤監控女友 男子吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.