GPS追蹤監控女友 男子吃官司

2017-01-23 12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名符姓男子與李姓女友有感情糾紛，竟上網購買GPS衛星定位追蹤器，趁李女把機車停放在夢時代購物廣場停車場時，偷偷裝在機車內，監控李女行蹤，李女機車送修才發現報警提告，高雄地檢署今偵結，將符男依妨害秘密罪起訴。

起訴內容指出，姓男子與李姓女友有感情糾紛，竟上網購買GPS衛星定位追蹤器，去年4月3日趁李女把機車停放在夢時代購物廣場停車場時，偷偷裝在機車內，監控李女行蹤，直到同年4月8日李女機車送修才發現機車車頭被裝置追蹤器。

李女報警提告，檢方根據衛星定位追蹤器內的sim卡門號查出是符男所申辦，符男只要不定時撥打該門號，就會回報李女所處Google網站地圖所在位置。檢方因此將符男依刑法妨害秘密罪，非法以電磁紀錄竊取他人非公開活動罪起訴，並聲請簡易判決。

依刑法非法以電磁紀錄竊取他人非公開活動紀錄罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。