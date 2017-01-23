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健身工廠鐵捲門疑似故障 掉落壓傷路人

2017-01-23  11:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市健身工廠九如廠昨天深夜發生鐵捲門疑似故障掉落，壓傷坐在下方休息的路人背部，一度倒地不起，所幸無生命危險。

昨天深夜11點多，30多歲男子坐在健身工廠九如廠的騎樓，該位置剛好是鐵捲門拉起與關閉之處，不料原本是拉起狀態的鐵捲門，不知何故突然掉落成關閉狀，砸到該名男子的背部，他痛到當場倒地。

消防局獲報，調派救護車將他送醫治療，所幸無生命危險。

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  • 健身工廠九如廠鐵捲門砸到人，傷者當場倒地不起。（取自「爆料公社」）

    健身工廠九如廠鐵捲門砸到人，傷者當場倒地不起。（取自「爆料公社」）

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