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美甲師遇警閃通緝 謊見阿嬤最後一面！

2017-01-23  11:44

〔記者黃建華／高雄報導〕真是不孝孫女！連姓女美甲師今天凌晨和男性友人遭遇警方盤檢，怕通緝犯身分洩底，竟紅著眼眶謊稱要趕往醫院「見阿嬤最後一面」，但連女連高醫名稱都講錯，警方起疑，一查才知她是毒品通緝犯，身上還藏有安毒，阿嬤根本活得好好的，警方除唸了她一頓外，罪加一條毒品罪，將她移送法辦。

保大特勤中隊帶班小隊長施泳傑等人，今日凌晨0時36分許，巡經高雄市三民區南台路195巷內某飯店停車場時，發現一男一女見警車就神色驚慌，並準備上車離去，警上前攔查2人，問為何看到警察這麼緊張，要求出示身分證明文件。

連姓女子（女28歲）自稱從事美甲師，未帶身分證相關證件，警方準備將2人依警職法帶返隊部查證，這時連女竟紅著眼眶向警表示，她阿嬤在醫院快要過世了，自己要趕著去見她最後一面。

警方原信以為真，但連女卻把「高雄醫學院」講成「十全醫院」，警方依經驗判斷是胡謅之詞，連女最後見情勢拗不過，才坦承自己是通緝犯，隨後又在其包包查獲二級毒品安非他命4小包重2.35公克，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例帶隊送辦。

經查，連女有毒品前科，104年11月26日遭高雄地檢毒品案通緝，警方對她拿「看阿嬤最後一面」作為脫身理由，還念了她一頓，同行男性友人亦遭採集尿液送驗。

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  • 連姓女美甲師凌晨遇警方盤檢，為了怕通緝犯身分洩底，竟謊稱要趕往醫院「見阿嬤最後一面」，但連女連醫院名稱都講錯，引發警方起疑，一查才知她是通緝犯。（記者黃建華翻攝）

    連姓女美甲師凌晨遇警方盤檢，為了怕通緝犯身分洩底，竟謊稱要趕往醫院「見阿嬤最後一面」，但連女連醫院名稱都講錯，引發警方起疑，一查才知她是通緝犯。（記者黃建華翻攝）

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