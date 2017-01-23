酒駕竟找女友頂罪 警開導、醉男認罪

2017-01-23 11:24

〔記者湯世名／彰化報導〕劉姓男子今天清晨4時開車行經彰化縣花壇鄉東外環道時，與左轉小貨車發生碰撞，整輛轎車連滾帶翻四腳朝天，小貨車吳姓司機受輕傷，警方據報到場時，劉男竟找來其女友出面頂罪，由於劉男渾身酒氣且有輕微擦傷，員警出招質問「想要再多一條偽造文書罪嗎？」劉男乖乖受測，酒測值高達0.51毫克，並坦承是他開車，被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，37歲的劉姓男子今天清晨4時開車行經花壇鄉東外環道北上時，對向車道一名40歲吳姓男子駕駛小貨車由東外環道南下，正好左轉彰員路，劉男煞車不及當場撞上小貨車，小貨車右側車頭毀損，吳男身體多處擦傷，轎車則失控翻滾後四腳朝天，劉男也受輕傷。

彰化三家派出所據報派員趕抵現場，卻見到1名女子現身表示自己是轎車駕駛，員警瞥見一旁的劉男身體有外傷，且滿臉通紅渾身酒氣，懷疑他找來女友頂罪，要求劉男接受酒測卻遭拒絕，質疑劉男「是自己開的就承認，不要到時候多一條偽造文書罪！」劉男見耍賴無效只得坦承「是我開的！」施以酒測高達0.51毫克。

劉男供稱，當時他是在路口處紅燈停車狀態，綠燈起步後速度並不快，沒想到會發生車禍。警方偵訊後，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

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