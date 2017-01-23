涉竊5萬公斤鎳錠 高雄港物流離職工在逃

港警起獲鎳錠贓貨。（記者黃旭磊翻攝）

2017-01-23 11:16

［記者黃旭磊／高雄報導］物流公司離職員工偷走5萬多公斤貴重金屬鎳錠，市價超過2800萬元。

高雄港警總隊長江雅文今天表示，44歲蔡嫌原擔任高港物流鎳錠倉庫管理主任，本月16日離職後，竟夥同47歲吳姓、43歲黃姓及35歲鄭姓共計4名嫌疑人，偷走老東家貴重金屬「鎳錠」原料計5萬6130公斤，蔡嫌在逃。

高港物流於16及18日在63號碼頭移倉時，發現短少鎳錠28袋報警，警方至高雄市阿蓮區、台南市新市區及高雄市大寮區光明路等處逮捕嫌疑人並取出贓物。

警方說，蔡嫌供稱缺錢，雇用司機將鎳錠貨櫃裝藏，並偽造船公司封條方式運送出高雄港管制區，再以每公斤260元價格（共1430萬元）賣給環保科技公司上游，由上游大盤轉售。