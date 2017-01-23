| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

涉竊5萬公斤鎳錠 高雄港物流離職工在逃

港警起獲鎳錠贓貨。（記者黃旭磊翻攝）

2017-01-23  11:16

［記者黃旭磊／高雄報導］物流公司離職員工偷走5萬多公斤貴重金屬鎳錠，市價超過2800萬元。

高雄港警總隊長江雅文今天表示，44歲蔡嫌原擔任高港物流鎳錠倉庫管理主任，本月16日離職後，竟夥同47歲吳姓、43歲黃姓及35歲鄭姓共計4名嫌疑人，偷走老東家貴重金屬「鎳錠」原料計5萬6130公斤，蔡嫌在逃。

高港物流於16及18日在63號碼頭移倉時，發現短少鎳錠28袋報警，警方至高雄市阿蓮區、台南市新市區及高雄市大寮區光明路等處逮捕嫌疑人並取出贓物。

警方說，蔡嫌供稱缺錢，雇用司機將鎳錠貨櫃裝藏，並偽造船公司封條方式運送出高雄港管制區，再以每公斤260元價格（共1430萬元）賣給環保科技公司上游，由上游大盤轉售。

廣告
  • 竊賊雇用司機載運鎳錠。（記者黃旭磊翻攝）

    竊賊雇用司機載運鎳錠。（記者黃旭磊翻攝）

  • 鎳錠為環保製程所需重金屬。（記者黃旭磊翻攝）

    鎳錠為環保製程所需重金屬。（記者黃旭磊翻攝）

  • 港警破獲鎳錠竊案。（記者黃旭磊翻攝）

    港警破獲鎳錠竊案。（記者黃旭磊翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 物流 鎳錠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：涉竊5萬公斤鎳錠 高雄港物流離職工在逃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.