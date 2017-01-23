高雄農田水利會長李清福涉貪 判10年確定
2017-01-23 11:13
〔記者項程鎮／台北報導〕高雄農田水利會長李清福被控擔任高雄縣橋頭鄉長任內，辦理小型工程案，收受廠商賄款873萬元，最高法院維持高雄高分院更三審見解，依違反貪污治罪條例，判處10年徒刑確定、褫奪公權8年，並追繳沒收不法所得873萬元。
判決書指出，李清福從83年3月就任高雄縣橋頭鄉長期間，到87年4月止，辦理400多件小型工程招標案，將公所發包工程，指定給特定廠商承包，透過中間人收取回扣，經檢察官指揮前高雄縣調查站循線查出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 菜鳥警員迴轉不慎 警車撞機車連環倒
- 酒駕心虛？快速道翻車 駕駛爬出逃離現場
- 酒後開車咆哮自行車騎士被逮 酒駕前科犯加重其刑
網友回應
熱門新聞
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 宜擬放寬鄉村建旅館 旅館公會反彈
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 澳網納達爾、小威搶前8強 今日賽事轉播與預告
- 江蕙喜氣賀年報平安 盼傳統藝術繼續流傳
- 又是中客惹禍！池西玄武岩瀑被刻字留言
- 險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影
- 〈戀愛翹翹板〉氣男友愈來愈無心 籌備婚禮騎虎難下
- 甘比亞強人賈梅落跑 運走3.6億「掏空國庫」
- 「官版改革時程太慢」 年輕公務員︰18趴應3年內歸零
- 愛心不敵景氣 社福募款變少變難
- MLB》火爆脾氣 范屈拉曾向馬查多揮拳（影音）
- 〈折翼少年〉父子之間
- 學運被抬離「暴民」 出書畫警察辛酸
- 自由廣場》談詹啟賢
- 〈台股青紅燈〉川普要拿台灣手去捶中國？
- 大S首PO兒子萌照 長相神似吳彥祖
- 春節天氣不會太差 吳德榮：北台灣不下雨時間居多
- 曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包
- 中國發公告禁「翻牆」網友大推：終於可以清靜了！
- 讓員工回家吃年夜飯 萊爾富除夕夜暫停營業2小時
- 寒士尾牙 3.4萬弱勢暖心圍爐
- 前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞
- 英國導彈傳誤射 目標非洲竟打到美國
- 年金改革國是會議分組討論》職業風險高 警消盼單獨處理
- 退將赴中不砍終身俸 罰鍰傳提高到200萬
- 法律白話文》你知道毛小孩在台灣法律上是什麼地位嗎？
- 維納斯的呢喃（1／23～1／29）
- Rain十指緊扣金泰希 飛峇里島度蜜月
- 曼尼變隊友 羅國華想到就嗨
- 故事》韓劇藝術史：世子的國婚上有把怪水壺？！
- 教育部屢遭抗議闖入 潘文忠籲民眾理性溝通
- 駁「憲兵備鎮暴槍」 國防部斥蔡正元造謠
- 辜成允逝世 原因傳是撞到後腦重傷腦幹
- 助洪慈庸濟貧 藍里長挨自家人罵
- 三星拍胸脯保證 台灣Note 7受災戶購新機王有優惠
- 木村爆怒吼工作人員 得意愛女英語讚
- 永平國小闢停車場 清地底垃圾缺錢
- NBA》公牛受不了 想交易朗度、米洛提奇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄農田水利會長李清福涉貪 判10年確定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分