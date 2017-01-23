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高雄農田水利會長李清福涉貪 判10年確定

2017-01-23  11:13

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄農田水利會長李清福被控擔任高雄縣橋頭鄉長任內，辦理小型工程案，收受廠商賄款873萬元，最高法院維持高雄高分院更三審見解，依違反貪污治罪條例，判處10年徒刑確定、褫奪公權8年，並追繳沒收不法所得873萬元。

判決書指出，李清福從83年3月就任高雄縣橋頭鄉長期間，到87年4月止，辦理400多件小型工程招標案，將公所發包工程，指定給特定廠商承包，透過中間人收取回扣，經檢察官指揮前高雄縣調查站循線查出。

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  • 李清福（記者項程鎮翻攝自網路）

    李清福（記者項程鎮翻攝自網路）

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