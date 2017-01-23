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「血噴出來才有感覺」 女狠刺男友遭判刑

2017-01-23  11:04

〔記者溫于德／台北報導〕高女不滿男友感情生變，竟持剪刀上門理論，隨手刺往對方左胸下部，造成男方命危，幸急救後已無生大礙；高女被依殺人未遂罪起訴。院方審理時，被告推稱無殺人意圖，但被害人出庭時表示「血噴出來的時候才有感覺」，醫院方面也說，「．．．應會在30分鐘內造成死亡」，法官遂認定確有其刑，不過雙方已達成和解，今依法判有期徒刑2年6月，可上訴。

台北地院判決指，去年7月7日凌晨，高女上門找男友理論，見對方在桿麵不理，先將手桿麵拍落；不甘示弱的男子亦出腳反踹高女。雙方一陣混戰後，高女將剪刀刺向對方左胸下側，導致男方血流如注，前往醫院治療時，已有命危情況，幸經搶救保住一命。高女事後被依殺人未遂罪送辦。

高女開庭時辯稱，當時無殺人犯意，會出手只因對方將人推出門外，害跌倒在地，當時恰有「硬物」在小凳子上，隨手一抓也未主動刺向男方，主張未主動帶剪刀前往談判；另也說，對方會受傷也因主動撲過來才發生憾事，否認有殺人犯意。被害人則提到，被刺之初雖感覺身上噴血，但瞬間未感到疼痛，直到「血噴出來的時候才有感覺」。

法院則根據醫院提到「．．．如未能即時插置胸管，應會在30分鐘內造成死亡」，且被害人確實身受重傷，認定高女確有其刑；但因雙方已達成民事和解，被告也賠償完畢並取得原諒，依法審酌後減輕刑責，依法判刑。

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  • 女持剪刀狠刺男友，被依殺人未遂罪判有期徒刑2年6月（記者溫于德攝）

    女持剪刀狠刺男友，被依殺人未遂罪判有期徒刑2年6月（記者溫于德攝）

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