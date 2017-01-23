復仇者飛彈車例行檢查 中士摔落重傷不治

2017-01-23 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕於陸軍第6軍團21砲指部防空營防4連服役的中士陳韋霖，隨連隊駐紮在陸軍關渡指揮部後山，在本月18日清晨6時30分例行裝備檢查時，從復仇者飛彈車的飛彈塔跌落地面，經過3次手術後仍於昨日過世，軍方將依照規定撫卹。

據《聯合報》報導，當時陳韋霖在離地約2公尺70公分的飛彈塔上，意外墜地種撞後腦勺，軍方立刻將他送至淡水馬偕搶救，進行3次開腦手術，仍深陷昏迷並於昨日去世。

家屬不滿現場竟無任何監視設備，認為軍中防護措施做得不到位，6軍團則對此事深表遺憾，會依照制度對逝世弟兄進行撫卹，而這次事故是復仇者飛彈車首次發生傷亡。